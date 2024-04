Note ormai le avversarie dei nerazzurri nelle amichevoli in programma in Cina a fine luglio

In attesa di capire quali saranno le date ufficiali, va delineandosi l'estate dell'Inter. I Campioni d'Italia si raduneranno a inizio luglio e, dopo una prima fase di lavoro, partiranno per la Cina per una tournée già confermata. TuttoSport torna proprio su questo aspetto del precampionato, rivelando il dettaglio delle avversarie in quei giorni.