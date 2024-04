Focus sulla vittoria dei nerazzurri in casa contro l'Empoli al rientro dalla pausa per le nazionali

L'importanza della vittoria sull'Empoli va al di là del divario tra le due squadre. L'Inter mette ulteriore fieno nella sua cascina dove presto celebrerà la vittoria del ventesimo scudetto. Lo sottolinea anche TuttoSport oggi: "L’uovo l’ha scartato a Pasquetta, l’Inter. E, come regalo, è arrivata la dolcissima vittoria sull’Empoli che riporta i nerazzurri a +14 sul Milan. Non un’impresa, vista la differenza di stazza tra le due squadre, ma è la continuità di rendimento della capolista che profuma di impresa.

Inzaghi, alla 150ª partita sulla panchina nerazzurra, ha colto la 100ª vittoria, mentre la sua Inter è andata a segno in 30 partite su 30 giornate di campionato: eguagliato il record della Juventus di Antonio Conte (2013-14) che però si fermò proprio dopo la 30ª. Mentre il primato dei 102 punti è difficilmente attaccabile (l’Inter dovrebbe vincerle tutte per chiudere a 103), basterà un gol a Udine per portare via un record a quella straordinaria Juventus".