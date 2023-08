TS – Inter, valutazioni su Agoume: può rimanere? Domenica a sorpresa…

Agoume, acquistato nell’estate del 2019 per 4.5 milioni e contratto in scadenza nel 2025, è infatti ben strutturato fisicamente - è alto 185 cm - e potrebbe quindi fare al caso di Inzaghi in caso di necessità. Nelle ultime due annate Agoume ha avuto un rendimento alterno, complice alcuni problemi fisici: bene al Brest nel ’21-22 (30 gare), meno al Troyes nel ’22-23 (solo 15 gare per 1.100 minuti complessivi).

La sua eventuale permanenza non creerebbe problemi di lista, visto che per la Serie A l'Inter avrebbe lo spazio necessario per inserirlo, mentre non potrebbe metterlo nella lista Champions che presenterà a inizio settembre: lì i nerazzurri avranno a disposizione 23 posti e non 25, avendo solo 2 elementi - Dimarco e Di Gennaro - cresciuto nel proprio vivaio".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter e non perderti nessun aggiornamento sulla tua squadra del cuore, rimani collegato con fcinter1908 e scopri tutte le news di giornata sulle prossime sfide dei nerazzurri in campionato e in europa.