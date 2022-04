Ts -Juve-Inter, Irrati 5: viene sballottato da una parte e dall’altra. Non convince…

Il quotidiano valuta insufficiente la prova del direttore di gara

Il giorno dopo Juventus-Inter, Tuttosport assegna 5 all'arbitro Irrati. Questa la motivazione del quotidiano: "Anziché provare a domare la partita, viene sballottato da una parte e dall’altra. Il Var Mazzoleni rileva un rigore in punta di regolamento e poi, con lo stesso metodo, fa ribattere il tiro a Calhanoglu. Non convince invece la decisione di graziare Lautaro, già ammonito, per un tackle alquanto arrischiato su Chiellini".