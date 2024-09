TS – Italia, è InterNazionale: festa nerazzurra con Dimarco e Frattesi

Più di uno zampino nella grande vittoria dell'Italia contro la Francia in trasferta in Nations League per i nerazzurri

La colonia nerazzurra nell'Italia di Spalletti sarà anche meno folta del solito. Ma non meno incisiva, di certo. Ieri ampia dimostrazione della sua importanza, sottolineata anche da TuttoSport. Si legge infatti: "Dimarco e Frattesi. È Inter…nazionale. Con una spruzzata di Milan, che Tonali resterà per sempre legato ai colori rossoneri e chissà che certi amori non finiscano, facendo giri immensi per poi tornare. Spaziando poi in quel di Napoli, per far felice fino in fondo Spalletti con Raspadori, il miglior marcatore nell’era di Luciano in azzurro.