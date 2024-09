Non si può giudicare sempre e solo in base al risultato e iniziare con i processi perché vuol dire non aver imparato nulla. L’Inter di oggi ha tutto ciò che serve per poter restare nelle zone alte: una dirigenza competente ed esperta, uno dei migliori allenatori su piazza e una squadra di livello alto che gioca un calcio esaltante. Si poteva migliorare? Certamente e la società è intervenuta dove si riteneva ci fosse da intervenire. A mio avviso sarebbe servito un esterno di fascia anche a prescindere dall’infortunio di Buchanan ma è un mio parere personale. Dissento da chi premeva per l’arrivo di un difensore centrale perché a mio avviso ( ma non solo mio ) nella retroguardia tra Pavard e Bastoni all’occorrenza un centrale si rimedia le priorità non potendo fare tutto, erano altre. Certo un braccetto esperto al posto del giovane Palacios sarebbe stato auspicabile soprattutto se si punta a fare bene in Champions ma abbiamo capito quali sono i principi della nuova proprietà.