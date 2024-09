Spalletti: “Dimarco sa giocare a calcio e lo mostra ogni volta all’Inter”

Nella conferenza stampa che Luciano Spallettiha tenuto al Parco dei Principi dopo la vittoria in Nations League contro la Francia per tre a uno, sono arrivati anche grandi elogi per Federico Dimarco autore del gol che è servito per pareggiare la partita. Una partita cominciata in salita a causa del gol segnato dai francesi dopo 15 secondi per un errore della difesa italiana.