Si parla ovviamente di quanto accaduto all’Allianz Stadium tra Juventus e Inter sulla prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore. Ecco come titola il quotidiano: “Che Juve! Che Dybala! Inter stroncata nel secondo tempo: prima il gol di Ramsey, poi il gioiello dell’argentino appena entrato al posto di Douglas Costa. Bianconeri di nuovo in testa a +1 sulla Lazio, nerazzurri a -9“.

(Fonte: Tuttosport)