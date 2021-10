TS – Lazio-Inter è anche Luis Alberto-Calhanoglu: ma nessuno dei due…

Uno degli elementi più spettacolari della sfida di oggi all’Olimpico è il confronto tra passato e presente dei fantasisti di Inzaghi: Luis Alberto e Calhanoglu

Uno dei duelli più attesi della gara di questa sera tra Lazio e Inter è sicuramente il duello tra Luis Alberto e Hakan Calhanoglu, i centrocampisti di fantasia del passato e del presente di Simone Inzaghi. Scrive Tuttosport: "Lo spagnolo diventato interprete sopraffino negli anni laziali dell’attuale allenatore dell’Inter. E il turco chiamato a replicare con i Campioni d’Italia il gioco del numero 10 biancoceleste, sotto la guida di Inzaghi da sempre convinto ammiratore dell’ex milanista. Ma per motivi diversi nessuno dei due centrocampisti creativi di Lazio e Inter arriva all’appuntamento in un momento esaltante. Luis Alberto non si sta esprimendo ai suoi livelli abituali. Calhanoglu non è al meglio perché ha rimediato una distorsione alla caviglia in Nazionale lunedì nel corso di Lettonia-Turchia. Si sta allenando da giovedì in gruppo ma potrebbe partire dalla panchina sostituito dal 1’ da Gagliardini".