Prima pagina dedicata alle torinesi. TuttoSport parla delle conferme in casa Juve per la prossima stagione e di Belotti considerato intoccabile per il Torino. L’attaccante dovrà diventare anche un punto di riferimento per Mancini. Titolo anche sulla FIFA e un ok particolare per la ripresa che segue il blocco causato dal coronavirus: “Contratti no stop e sarà un mercato senza più limiti”.