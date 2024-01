TS – L’Inter si sente in pole su Taremi. In estate anche un aiuto per Ausilio

Quel nome non è mai uscito dal taccuino dei dirigenti dell'Inter. Mehdi Taremi continua a essere un obiettivo concreto per l'attacco nerazzurro, soprattutto considerando le vantaggiose condizioni economiche con cui il l'iraniano potrebbe sbarcare in Serie A. L'aggiornamento arriva dalle colonne di TuttoSport questa mattina:

"L’Inter che verrà dovrà essere più profonda pure in attacco e in tal senso va letto il pressing per Mehdi Taremi, pure lui in scadenza di contratto e deciso a rescindere il cordone ombelicale che lo lega al Porto. Anche in questo caso l’Inter sente di essere saldamente in pole sul giocatore. Per la gioia di Inzaghi che nell’iraniano vede un attaccante che può unire le qualità di Dzeko a quelle di Lukaku, che può indifferentemente giocare da prima e da seconda punta. E, soprattutto, che è maestro nel saper legare i reparti. In più, grazie alla legislazione portoghese, Taremi questa estate diverrà comunitario. Il suo acquisto lascerà mani libere a Piero Ausilio e Dario Baccin alla voce extracomunitari".