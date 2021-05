TS – Oaktree nello Swansea? Basso profilo e nessun presenzialismo

Il quotidiano spiega le modalità di lavoro del fondo americano, che già possiede delle quote del club inglese

L'ingresso nell'Inter non è il primo approccio del fondo americano Oaktree al mondo del calcio. Come riporta Tuttosport, infatti, il colosso è già entrato nello Swansea, che attualmente milita in Championship: "La presenza del gruppo - controllato dal 2019 dal fondo canadese Brookfield, che ne ha rilevato il 62% - nel calcio è stata decisamente discreta, come si conviene ad investitori di questo profilo. Si sa che tra i consulenti sportivi del board figura Landon Donovan, ex stella del calcio Usa che nel fondo ha anche investito parte dei soldi guadagnati in carriera.