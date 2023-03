TS, pagelle Inter-Juventus: Onana, errore inconcepibile. Barella il più pericoloso

Il portiere camerunense non è impeccabile sul gol di Kostic, pochi nerazzurri si salvano dall'insufficienza

Finisce 0-1 la sfida di San Siro tra Inter e Juventus. Per Tuttosport il migliore in campo dei nerazzurri è Barella: "Nel primo tempo è per distacco il più pericoloso dell'Inter e, a corredo, con una copertura da applausi toglie a Kostic il pallone dello 0-2". Male, tra gli altri, anche Onana: "L'errore di posizione sul tiro di Kostic ha del clamoroso ed è inconcepibile". Poche le sufficienze, bocciato gravemente Dumfries e Lautaro.