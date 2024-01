TS – Prato Meazza, cominciati i lavori: zolle in arrivo da un vivaio diverso

Ieri sono state tolte le zolle rovinate. Da oggi a venerdì sarà posata la nuova erba naturale, proveniente da un vivaio di Verona, non da quello solito di Locate Triulzi alle porte di Milano, dove non c’era disponibilità in questo momento. Da sabato fino a giovedì 25 sarà effettuato il rammendo con l’erba artificiale per garantire la giusta uniformità nei punti meno verdi. Così il campo sarà pronto per Milan-Bologna, in programma due giorni dopo. Inzaghi aveva evidenziato anche la condizione non ideale di alcuni campi in trasferta, come l’Olimpico e Marassi, lodando invece il terreno di Monza. La prossima trasferta dei nerazzurri sarà a Firenze, dove non si segnalano criticità.