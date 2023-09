TS – Rinnovo Inzaghi, rispettato un principio di Marotta: come l’anno scorso…

Simone Inzaghi ha rinnovato il suo contratto con l'Inter fino al 2025. La notizia consolida ulteriormente la posizione del tecnico dopo un inizio di stagione assolutamente positivo e gli permette di guardare al futuro con ancora maggiore tranquillità. Si sofferma sul tema anche TuttoSport di oggi. Questo il focus: "L’idea iniziale sembrava quella di annunciare il prolungamento di 12 mesi prima dell’inizio della Serie A 2023-24. Invece la comunicazione è slittata all’altro momento immaginato come finestra possibile, cioè la prima pausa per le Nazionali.

Lo scopo del rinnovo non cambia. Dare un orizzonte più ampio all’allenatore dell’Inter senza avere come termine dell’intesa la fine della stagione in corso. È uno dei principi abituali della gestione sportiva dell’amministratore delegato Beppe Marotta per dare forza all’allenatore nei confronti dello spogliatoio. Anche in questo caso rispettato. Era successo anche nella scorsa annata quando il rinnovo di Inzaghi era stato annunciato già a giugno".