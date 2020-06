TS – Riscatto Perisic, Inter e Bayern Monaco distanti: la trattativa riprenderà non prima di…

Dopo aver risolto la questione Icardi con la cessione a titolo definitivo al Paris Saint-Germain per 50 milioni più 8 di bonus, l’Inter vuole riaprire a breve il dialogo con il Bayern Monaco per Perisic.

Scaduto il diritto di riscatto fissato a 20 milioni, come riporta Tuttosport Rummenigge non vorrebbe andare oltre 10 milioni per l’esterno croato mentre l’Inter preferirebbe non scendere sotto i 15. Per il quotidiano, dopo il 27 giugno – data della fine della Bundesliga – e in attesa della Champions League di agosto, i due club torneranno a parlare.

Proprio ieri sera, Perisic è andato in gol nella semifinale di Coppa di Germania tra il Bayern e l’Eintracht Francoforte, terminata sul risultato di 2-1 per i bavaresi.