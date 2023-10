Ts – Salernitana-Inter, pagelle: Lautaro altra categoria. Una sola insufficienza

Lautaro Martinez migliore in campo e una sola insufficienza. Nelle pagelle di Tuttosport di Salernitana-Inter, il quotidiano dà 9 alla prestazione del Toro: "Entra e, oltre a risolvere la pratica segnando quattro gol, conferma di essere di un’altra categoria". 5 per Sanchez: "Nell’ultima da titolare in nerazzurro, ad Anfield (7 marzo 2022) finì espulso, stavolta non arriva a tanto, ma quel gol che si divora sull’assist di Carlos Augusto". 7 per Simone Inzaghi: "L’Inter parte forte ma trova il gol solo dopo l’ingresso di Lautaro. Visto come era andata l’ultima volta a Salerno, non è il caso di sottilizzare".