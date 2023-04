TS / Salernitana-Inter, le pagelle: Lukaku prende 4,5, Correa mai pericoloso

I giudizi del quotidiano all'indomani del pareggio per 1-1 dell'Arechi tra la Salernitana e l'Inter di Inzaghi

Alessandro De Felice

La nota lieta del pomeriggio dell'Arechi in casa Inter è Robin Gosens. Il tedesco è certamente il migliore dei suoi, non solo per il gol.

Per Tuttosport la prova dell'ex Atalanta è da 7: "Grazie al suo mancino l’Inter trova l’1-0 e il gol su azione che mancava da 538 minuti, recuperi compresi".

Male Romelu Lukaku, che si becca un 4,5: "La sua prestazione non è nemmeno così negativa, anzi, con un assist e tante occasioni create. Il problema è che sbaglia un gol clamoroso di testa a pochi centimetri dalla porta di Ochoa, risultando deleterio per il risultato della sua Inter".

Delude anche Correa (Voto 5: "Mai pericoloso"), mentre i cambi non danno la svolta: Lautaro (Voto 5: "Non chiude la partita. L’Inter paga il suo errore e il non voler passare la palla a Dumfries smarcato sulla sua destra") e Dimarco (Voto 5: "Lascia crossare Candreva senza opposizione alcuna e arriva l’1-1").

Qualche dubbio su Onana in occasione del gol di Candreva: per Tuttosport è da 5. "Sorpreso in occasione del traversone di Candreva, prende gol su un cross lento e leggibilissimo" scrive il quotidiano.