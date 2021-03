Ts – Torino-Inter, pagelle: Lautaro da 8, 5 per Bastoni. 5,5 Eriksen: “Trasmette…”

Secondo Tuttosport, è Lautaro Martinez il migliore dell'Inter. 5 invece per Bastoni

Secondo Tuttosport, è Lautaro Martinez il migliore dell'Inter. Il giorno dopo la gara vinta contro i granata, arrivano le pagelle del quotidiano. Voto 8 per il Toro: "Una zampata, anzi testata, da scudetto. E si procura il rigore del vantaggio. Se non ci fosse stato lui Conte avrebbe passato un brutto pomeriggio". 5 invece per Bastoni: "Si perde Lyanco quando il brasiliano di testa colpisce il palo. E anche nella ripresa continua a litigare con la lucidità operativa". Insufficienza anche per Eriksen: "Trasmette un'impressione di lentezza".