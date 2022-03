TS – Torino-Inter, torna Dzeko dal 1′. Inzaghi lancia Gosens dall’inizio?

Le ultime di formazione in casa nerazzurra in vista della sfida di domenica sera contro il Torino

Archiviata la vittoria (purtroppo insufficiente) di Anfield, l'Inter tornerà oggi al lavoro ad Appiano per preparare un impegno importantissimo: la trasferta di domenica sera contro il Torino. Queste le ultime di formazione secondo Tuttosport: "Ci saranno novità in attacco: risulta difficile pensare che Inzaghi possa rinunciare a Martinez dopo che l’argentino si è finalmente sbloccato, ma le sicurezze risiedono tutte nel ritorno di Dzeko, lasciato precauzionalmente in panchina a Liverpool anche perché i muscoli dell’attaccante erano un po’ “carichi”. Da valutare infine se l’allenatore confermerà Perisic o deciderà di lanciare già dal 1’ Gosens, stesso discorso a destra dove Darmian potrebbe far rifiatare, almeno inizialmente, Dumfries".