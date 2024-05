TS – Zhang-Pimco, conto alla rovescia: a cosa servirà il nuovo prestito

Un prestito che servirà al presidente nerazzurro per liquidare Oaktree (a cui andranno circa 380 milioni) e guadagnare ulteriore tempo, da una parte per gestire l’Inter in relativa tranquillità - a disposizione della proprietà resteranno circa 120-130 milioni fra primo e secondo prestito -, dall’altro per continuare a cercare un acquirente, probabilmente arabo, a cui cedere la società prima del 2027. L’accordo non andrà a incidere sul mercato dell’Inter, che dovrà continuare ad essere alimentato in autofinanziamento, ma evidentemente questa situazione non agita l’animo di Simone Inzaghi".