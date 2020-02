Tuchel: “Icardi? Tutti devono aiutarlo. Mauro ha esperienza, sa che ci sono…”

Ancora una volta Thomas Tuchel difende Mauro Icardi. L’attaccante argentino non sta attraversando un buon momento, ma l’allenatore del PSG è fiducioso che l’ex nerazzurro tornerà a segnare: “Con gli attaccanti è sempre la stessa cosa. L’unica cosa che aiuta sono i gol. Possiamo sempre parlare, mostrare cose, ma la cosa più importante per giocatori come Icardi, Cavani o Mbappé è segnare. Solo questo ti dà fiducia. Ma Icardi ha esperienza, sa che ci sono momenti più complicati. Ma sono convinto che non vuole smettere di lavorare, tutti devono aiutarlo. Accadrà, ne sono certo“.

(le10sport)