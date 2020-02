Partita sottotono di Icardi, Tuchel: “Sono sicuro che segnerà ancora. Sono preoccupato…”

Periodo di appannamento per Mauro Icardi che nelle ultime settimane non riesce a trovare la rete con regolarità. Anche contro il Lione l’argentino non ha giocato una buona partita ed è stato sostituito da Cavani che poi è andato a segno. Al termine della gara Thomas Tuchel rassicura l’ex nerazzurro: “Ripeto sempre la stessa cosa, sono preoccupato per tutti gli attaccanti che non segnano. La fiducia arriva con i gol. Se non segna, gli manca la fiducia. Deve continuare a lavorare come stasera, è stato molto affidabile, concentrato, molto disciplinato. Continuerà a lavorare e sono sicuro che segnerà ancora“, ha detto l’allenatore del PSG.

(le10sport)