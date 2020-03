Tuchel: “Icardi? Ecco perché ultimamente ha giocato poco. Ma ha voglia e questo è…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa contro il Lione, Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint-Germain, ha parlato del momento di Mauro Icardi, non sempre titolare nelle ultime uscite: “E’ professionale tutti i giorni. Ultimamente ha giocato poco perché è arrivato qui molto tardi senza preparazione e senza adattamento alla squadra: ho visto molte situazioni come questa dove il giocatore arriva tardi, entra nel gruppo e gioca subito. All’inizio è facile perché non ti aspetti tanto da lui. In qualche momento gli sono mancate delle qualità e quindi la forma e le cose sono diventate un po’ più dure: ma dobbiamo essere pazienti con lui. Ma ho l’impressione che negli ultimi appuntamenti ha trovato la forma e le sue qualità: ha voglia di giocare e questo è un bene”.