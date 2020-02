Icardi-Tuchel, è guerra. Domenica sera la conferma. “L’Inter? Ad Appiano di lui pensano che…”

Non è certamente un periodo facile al Paris Saint-Germain per Mauro Icardi. Dopo la presunta sfuriata dell’argentino negli spogliatoi del Signal Iduna Park prima della partita di Champions League contro il Borussia Dortmund, infatti, domenica sera è arrivata la conferma di un rapporto ai minimi termini con l’allenatore del PSG, Thomas Tuchel, che nella partita contro il Bordeaux gli ha riservato solo poco più di 15 minuti. Difficile, a questo punto, immaginare che il club francese lo riscatti al termine della stagione. Su di lui, oltre alla Juventus, si è fatto sotto anche il Chelsea. In ogni caso, Icardi non tornerà a giocare nell’Inter, dato che ad Appiano, come riportato da Tuttosport, di lui pensano che non sia più un profilo in grado di far parte del progetto tecnico. Scrive il quotidiano:

“Continua il momento complicato di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain. Dopo le polemiche legate alla festa di compleanno, Tuchel domenica ha concesso all’ex interista solo un quarto d’ora più recupero in campionato contro il Bordeaux (…) Indizi indizi che farebbero sorgere sempre più dubbi sul riscatto di Icardi da parte dei francesi. Intanto perché il Psg da qualche tempo sta valutando se spendere ben 70 milioni per il giocatore, ma anche perché a questo punto potrebbe essere anche Mauro a non voler proseguire l’avventura sotto alla Tour Eiffel (…). Icardi non tornerà all’Inter, però, dove ormai il suo tempo è concluso e non è più considerato un profilo che potrebbe far parte del progetto. L’ultima suggestione è una pista che porta in Premier League. Con tempismo perfetto dall’Inghilterra sono infatti arrivate voci di un Chelsea che secondo il Sun si sarebbe fatto vivo per osservare attentamente il giocatore, già in passato accostato ai Blues“.

(Fonte: Tuttosport)