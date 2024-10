"Ho sempre voluto tornare in Inghilterra, era il mio grande obiettivo - ha rivelato il tecnico tedesco - L'offerta è arrivata al momento giusto e abbiamo trovato una visione da condividere. Ora devo essere all'altezza. So che ci sono dei trofei e voglio contribuire a questo". Parlando della nazionale dei Tre Leoni Tuchel ha aggiunto che "ci sono giocatori che hanno dimostrato di esserci. La consistenza è impressionante e abbiamo giocatori che competono nei campionati più forti del mondo giorno dopo giorno. Avremo bisogno di fortuna, di slancio, di non avere infortuni e così via". Parlando del suo contratto Tuchel aggiunge: "Sono 18 mesi, poi abbiamo deciso di sederci insieme e vedremo. Ho una buona esperienza con i 18 mesi, purtroppo a volte. Sto lavorando sul mio gioco a lungo termine!. "L'ultimo tassello che mi ha permesso di capire che si tratta di qualcosa che può davvero entusiasmarmi al massimo è stato il periodo di 18 mesi, ma di pretendere da me stesso di non perdere la concentrazione. È un buon lasso di tempo perché ci aiuterà a concentrarci. È molto snello".

Il primo commissario tecnico dell'Inghilterra tedesco può far storcere il naso: "Mi dispiace, ho solo un passaporto - la risposta di Tuchel sorridendo - Adoro vivere qui. Spero di riuscire a convincervi, voglio dare tutto per questo ruolo. Forse questi tifosi hanno percepito la mia passione per la Premier League e per il Paese, quanto ami vivere qui e lavorare qui. Spero di riuscire a convincerli e mostrare loro quanto sono orgoglioso di essere il manager dell'Inghilterra". Alla domanda se canterà l'inno inglese Tuchel aggiunge: "Ho capito da Bullingham che è sempre stata una decisione personale. Alcuni lo hanno cantato e altri no. Non ho ancora preso la mia decisione. Il vostro inno è molto toccante. L'ho sperimentato qui a Wembley nella finale di FA Cup; in ogni caso, mostrerò rispetto per l'inno, per il ruolo e per il Paese"