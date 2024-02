"Non sono io l'unico problema". Thomas Tuchel ha annunciato, insieme col Bayern Monaco, che a giugno chiuderà la sua esperienza in Baviera con un anno di anticipo rispetto al suo contratto.

E ora che si sente libero, di fare e di parlare, promette scelte "più spericolate". Il tecnico tedesco, a lungo sotto i riflettori dei media locali per il rischio di un esonero, ha parlato della sua situazione alla vigilia della partita di Bundesliga col Lipsia, occasione per ripartire e accorciare sul Bayer Leverkusen in testa con otto punti di vantaggio. "L'unica cosa che conta ora è che ci sia chiarezza - ha detto Tuchel - La chiarezza porta libertà e fa bene alle partite e agli allenamenti". Il 50enne tecnico del Bayern ha specificato di riferirsi anche alla "libertà per l'allenatore su come agire. Non devi pensare alle conseguenze a lungo termine delle tue scelte. Puoi essere un po' più spericolato".