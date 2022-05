Tuchel: “Lukaku sarà una parte importante della rosa della prossima stagione. Non…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Wolverhampton, il tecnico del Chelsea ha blindato Lukaku

Alla vigilia della gara contro il Wolverhampton, Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa. Inevitabile una domanda sul futuro di Romelu Lukaku. "Voglio sempre che sia una parte importante. In questo momento è una parte importante della rosa della prossima stagione. Non ci sono giocatori in partenza o miglioramenti a causa della situazione".