Biasin su Lukaku: “Ecco cosa ha detto ai dirigenti ad agosto. E vi assicuro che Marotta…”

A distanza di mesi, fa ancora discutere l'addio di Romelu Lukaku all'Inter. Ecco il retroscena svelato da Biasin

"Lukaku? Marotta non voleva venderlo. E' Romelu che, un bel giorno di agosto, è andato dai dirigenti e ha detto: 'Scusatemi, mi sono accordato con il Chelsea'. Lì c'è poco da fare. Ti assicuro che Marotta e Ausilio quella roba lì non l'avrebbero fatta. A oggi, Marotta non vuole vendere Lautaro. Non è un'opzione. Più che vendere un big, l'Inter è orientata a vendere dei giocatori di medio livello: penso a Pinamonti, Satriano, Esposito, ma ce ne sono altri 4-5".