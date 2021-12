Tuchel: “Lukaku? Importantissimo, non c’è dubbio. Per noi è giocatore chiave”

Le parole del tecnico del Chelsea su Romelu Lukaku, che ieri è tornato in campo col Chelsea realizzando il gol del 2-1

Intervenuto ai microfoni di Sky Sports dopo la vittoria sull'Aston Villa, Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha parlato così del ritorno in campo e al gol di Romelu Lukaku: "Non c'è dubbio che sia importantissimo. Romelu sarà un giocatore chiave. L'ultima volta che ha iniziato dal primo minuto è stato ad ottobre, non per la qualità o perché abbiamo dubbi che stiamo meglio senza di lui. È stato sfortunato ad essersi fatto male. Quando stava per tornare, ha preso il Covid. Ha giocato di più di quanto raccomandato dal dipartimento di fitness e medico, ma abbiamo pensato di poter correre il rischio ed essere più offensivi".