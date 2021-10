Tuchel: “L’Inter dei tedeschi mi affascinava, quella di Inzaghi è di livello. Lukaku…”

Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, Thomas Tuchel ha parlato così di Lukaku e dell'Inter, tra i tanti temi affrontati

«Allenare Neymar e Mbappé è facile, allenare Lukaku è molto più facile. Romelu è forte e ha la personalità necessaria per togliere pressione dalle spalle dei più giovani senza rompere gli equilibri del gruppo. Mi spiace averlo strappato ai tifosi dell’Inter ma come tutti cerchiamo di migliorare, e lui è il giocatore di cui avevamo bisogno».

«Non sono un grande fan dei premi individuali, però Jorginho è stato fantastico, con noi e con l’Italia. Degli azzurri all’Europeo mi è piaciuto tutto, mi hanno letteralmente rubato l’occhio. Una squadra tatticamente solida, aspetto tutt’altro che ovvio perché in nazionale non hai tempo».

«Allegri ha adottato un approccio più difensivo, simile a quello dell’Atletico Madrid, ma questo ha influito fino a un certo punto: è stata la nostra mancanza di concentrazione ad aver dato sicurezza ai bianconeri, che hanno meritato di vincere. La Juve ha qualità, storia e ha tanti grandi giocatori come Chiesa, che conosco bene dai tempi di Firenze. La sconfitta di Torino ci costringe a pensare al Malmoe come all’avversario più pericoloso: se non li battiamo è inutile parlare di Psg, Bayern o altro»