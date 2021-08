Tuchel: “Lukaku? Sono contento, ragazzo intelligente e leader democratico”

Al termine del derby di Londra vinto contro l'Arsenal, il tecnico elogia la prestazione dell'attaccante

Al termine della gara, Thomas Tuchel commenta così la prestazione dell'ex attaccante dell'Inter: "Sono molto contento per come si è integrato. È un ragazzo molto intelligente, gli piace stare in gruppo ed è un leader molto democratico. Parla con tutti, è molto umile e amichevole. Dà qualcosa al nostro gioco che prima non avevamo molto, non poteva partire meglio. Ha dato degli assist, è una buona partenza".