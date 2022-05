Tuchel: “Dispiaciuto per Lukaku, con doppietta parleremmo di man of the match. Ma…”

Il tecnico del Chelsea era più preoccupato dei due punti persi che dell'elogio del giocatore che è tonato a segnare dopo mesi difficili

Non era il momento di parlare dei singoli visto che alla fine è arrivato solo un pareggio per due a due. Ma Tuchel ha dovuto affrontare la questione Lukaku anche ai microfoni di Chelsea TV. Ha ribadito che la cosa a cui rivolgere l'attenzione dopo il due a due con il Wolverhampton è stato la perdita di due punti importanti, per i quali non sono bastati i due gol segnati dal belga.