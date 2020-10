Tuchel, messaggio chiaro a Leonardo: “Tutti si sono rinforzati, l’Inter per esempio ha…”

“È il calcio, tutto è possibile, ma se restiamo con questo gruppo non possiamo pretendere le stesse cose. Guardate il Liverpool per esempio. Non sono andati in finale, ma hanno comprato Thiago e un giocatore del Wolverhampton (Diogo Jota) per migliorare la rosa. Il Manchester City ha acquistato due difensori e Torres dal Valencia. L’Atlético ora gioca con Luis Suarez. Anche l’Inter non era in Portogallo, e ora hanno raddoppiato in tutti i ruoli, hanno una squadra costruita per la Champions. Dobbiamo combattere con loro, è una grande sfida. Era già difficile, sarà più difficile se restiamo così”. Con queste parole Thomas Tuchel ha mandato un messaggio chiaro a Leonardo per quanto riguarda il tema del mercato. Tutte le squadre si sono rafforzate e anche quella parigina dovrà sfruttare gli ultimi giorni di questa strana sessione per farlo. E per non avere rimpianti.