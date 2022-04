Chelsea, Tuchel: “Lukaku ha bisogno di una scintilla. C’è un dato di fatto”

All'indomani della vittoria FA Cup, Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, è tornato a parlare della difficile di stagione di Romelu Lukaku

All'indomani della vittoria in semifinale di FA Cup a Wembley contro il Crystal Palace, Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, è tornato a parlare della difficile di stagione di Romelu Lukaku , in campo nei minuti finali e ancora una volta in ombra:

"Non credo che abbia bisogno di ispirazione in quanto tale, ma ha bisogno di quel momento, quella scintilla. Forse sarebbe stato un titolare naturale contro il Crystal Palace, visti i minuti che Kai [Havertz] ha giocato e le partite di recente, ma dopo un periodo di infortunio gli mancava la forma fisica per le partite. Non punto il dito contro di lui, è solo un dato di fatto".