Tuchel: “La trasferta a Lille? Disposto a guidare un sette posti. La mia ultima…”

Il tecnico ha detto che è disposto a "guidare una sette posti" pur di raggiungere Lille in vista degli ottavi di Champions

Thomas Tuchel ha detto che è disposto a "guidare una sette posti" pur di raggiungere Lille in vista degli ottavi di Champions League a causa delle sanzioni imposte al Chelsea. Il club continua a operare con una licenza rilasciata dal governo, ma permangono restrizioni significative, come quelle relative ai viaggi. Il club è autorizzato a spendere "costi ragionevoli". Il costo di tali viaggi, tuttavia, non può superare "20 mila sterline per una gara".

Parlando ai giornalisti dopo la vittoria per 1-0 della sua squadra contro il Newcastle domenica, Tuchel ha detto: "La mia ultima informazione è che abbiamo un aereo per Lille e possiamo andare in aereo e tornare in aereo. Se no andiamo in treno, se non in autobus, altrimenti guiderò una sette posti".