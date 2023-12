Turati: “Vorrei vincere la Champions da capitano dell’Inter. Il gol di Dimarco e i derby…”

Sui social gira la tua foto tra gli ultras nella finale dell’ultima Coppa Italia vinta sulla Fiorentina. Ma come hanno fatto a riconoscerti?

"Non lo so (ride). Mi hanno ripreso su Dazn e il giorno dopo mi hanno chiamato non so in quanti… Al Frosinone non mi hanno detto niente. Del resto, a Grosso lo avevo annunciato: mister, io vado a vedere la finale di Coppa. Volevo pure salire a Milano per il derby di Champions: mister, io per Milan-Inter e Inter-Milan non ci sono! Si mise a ridere pensando che scherzassi, solo che io non scherzavo. Ma all’andata non eravamo ancora promossi in A e non mi ha dato il permesso. Mi sono accontentato del ritorno".