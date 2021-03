La Turchia travolge l’Olanda, che critiche per De Boer: “Non stupitevi se…”

Allo stadio Ataturk di Istanbul la Turchia ha travolto l'Olanda. Aspre le critiche nei confronti dell'ex allenatore nerazzurro

Al via le qualificazioni europee verso Qatar 2022 e iniziano già le sorprese. Nel girone G è andata in scena allo stadio Ataturk di Istanbul Turchia-Olanda. Gara vinta dai turchi con un pirotecnico 4-2. La sconfitta ha gettato ombre sulla nazionale olandese, guidata dall'ex tecnico dell'Inter Frank De Boer .

Aspre le critiche nei confronti del ct da parte dei media turchi. "Questa è una vittoria storica. Non vedevamo una squadra del genere da molto tempo. Non stupitevi se gli Orange non si qualificheranno al Mondiale in Qatar, non certo con il Ct della Nazionale De Boer al timone", uno dei titoli dei quotidiani sportivi turchi.