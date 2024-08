"Lo stile di gioco di Taremi ricorda quello del tedesco e del bosniaco. Ha segnato 91 gol a Oporto in quattro anni, ma al tempo stesso ha dimostrato di saper giocare per gli altri. Il secondo gol di Thuram contro il Genoa nasce da una sua intuizione. Ha aperto lo spazio per Frattesi e gli ha permesso di infilarsi. Taremi è questo. Un ragazzo «scioccato da San Siro», come ha scritto ieri sui social. Il tridente è come un cocktail. Nelle idee di Inzaghi ognuna delle punte ha un compito. Thuram è l’uomo della profondità, Lautaro quello del raccordo, mentre Taremi è la torre che dà un riferimento. Il risultato è un numero: 431. I gol totali dei tre. L’iraniano guida la truppa con 195 reti, il Toro lo segue con 156. Thuram chiude con 80. Il tridente è pronto per infilzare", sottolinea Gazzetta.