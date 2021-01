Inter, turnover in Coppa Italia? GdS: “I titolari non pensino di riposare troppo…”

L’Inter di Antonio Conte, reduce dal 2-2 contro la Roma, è pronta a scendere nuovamente in campo mercoledì contro la Fiorentina per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il tecnico nerazzurro ha preannunciato un ricorso al turnover ma, secondo La Gazzetta dello Sport, non ci sarebbe da sorprendersi se diversi titolari saranno chiamati agli straordinari:

“Sarà bene sperare in una crescita dell’altra Inter, per puntare davvero allo scudetto. O anche alla Coppa Italia, se è vero che lo stesso allenatore ha annunciato diversi cambi di formazione per mercoledì a Firenze. Sensazioni? I titolari non pensino di riposarsi troppo, potrebbe esserci bisogno di loro“.