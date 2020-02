Di Napoli: “L’Inter ha i giocatori per fare turnover. Eriksen top, può giocare ovunque”

L’ex attaccante Arturo Di Napoli ha commentato ai microfoni di Radio Sportiva il successo dell’Inter sul Ludogorets: “Vincere aiuta a vincere. L’Inter sta facendo un campionato straordinario e l’Europa League è sempre una coppa di prestigio. Ha i giocatori per fare il turn over. Ha una rosa corta ma abbastanza completa e importante. In campionato hanno giocato quasi sempre gli stessi. Eriksen? Giocatore straordinario, un top player come lui può giocare in qualsiasi ruolo. Il nostro campionato è molto difficile, bisogna dargli la possibilità di potersi inserire“.