Inter, mini turnover con la Sampdoria: turno di riposo per Vidal, in attacco c’è Perisic

Vigilia di campionato per l’Inter di Antonio Conte, che domani affronta la Sampdoria. Possibile, secondo Tuttosport, un mini turnover: “Ivan Perisic candidato principale a fare coppia con Lautaro nel reparto offensivo nerazzurro al posto di Lukaku. Il croato del resto è stata la scelta di Conte anche nei minuti finali della gara interna vinta con il Crotone domenica. È invece meno probabile che a fare coppia con el Toro argentino sia Alexis Sanchez, che anche domenica è rimasto in panchina per tutto il match. […] A centrocampo dopo la deludente prova di San Siro non sarà schierato dal primo minuto Vidal. In pole position per sostituirlo c’è Gagliardini, giocatore utilizzato nelle ultime 3 partite da Conte come subentrante e che ha quindi energie da spendere. Si profila un turno di risposo anche per Young: sulla corsia mancina salgono infatti le quotazioni di Darmian che dovrebbe prendere il posto dell’inglese per dare solidità alla fascia sinistra“.