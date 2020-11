Turpin, altro disastro dopo Real-Inter. CdS: “Cammina e sorride. In Italia-Polonia mancano…”

Nel dettaglio, sulla gara di ieri: “Mancano i rossi per Lewandowski e Krychowiak (che ne avrebbe dovuti prendere ben tre) Goralski che viene graziato da un arancione molto acceso (e dunque rosso) e poi trova il secondo giallo su un intervento duro sì ma non terminale come il precedente . Insomma, davvero pessimo questo arbitro (ma lo è sempre stato). La dimostrazione (anche) che il VAR è indispensabile per non vedere certi scempi”. C’era anche un rigore per l’Italia: “ Turpin giudica non punibile il braccio sinistro largo di Bednarek su tiro diretto in porta (gol?) di Belotti. E giudica male: era rigore”.