Turpin non convince, Tuttosport: “Due grandi errori nel primo tempo. Krunic rischia il rosso”

"La direzione di gara di Clement Turpin non convince. L’arbitro francese punisce qualsiasi contatto di gioco al limite, ma preferisce, almeno ad inizio gara, lasciare nel taschino i cartellini". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito all'arbitraggio di Turpin.

"Il primo grande errore del direttore di gara arriva all’11’, quando Theo ferma con le cattive Barella, ma non viene fischiato alcun fallo. Tonali rischia il giallo al 22’ per fallo su Lautaro, idem Calabria poco dopo per un intervento su Dimarco (coerente col metro adottato, ma forse troppo permissivo). Minuto 38: Leao sbilancia Darmian e si invola verso l’area, resta un presunto tocco col braccio del portoghese. Abbaglio enorme di Turpin prima del 45', quando fischia un inesistente fallo di mano di Giroud (con Diaz poi steso al limite dell’area). Al 52’ pestone di Acerbi su Tonali a palla lontana, rischio per l’ex Lazio. Corretto il giallo a Thiaw, come quelli a Tonali, Barella, Tomori e Lautaro. Krunic, ammonito, rischia il rosso su Calhanoglu", la chiosa del quotidiano.