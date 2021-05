Turrini: “Conte il più forte allenatore in circolazione. Mi dispiacerebbe se…”

Ospite a Sky Sport, Leo Turrini ha commentato le voci sul futuro di Antonio Conte

"Io mi auguro con tutto il cuore che resti, penso che sia il più forte allenatore in circolazione. Mi dispiacerebbe se non ci fossero le condizioni per consentirgli di continuare il suo lavoro, l'obiettivo è la seconda stella. Spero che ci siano delle notizie in tal senso a breve".