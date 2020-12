Il giornalista e tifoso nerazzurro Leo Turrini ha parlato a Calciomercato.com dell’Inter e del successo in rimonta per 3-1 alla Sardegna Arena contro il Cagliari.

Ecco le sue dichiarazioni: “Beh, fino al gol di Barella a Cagliari ti avrei detto che la Beneamata aveva saltato Natale e Carnevale per anticipare le gramaglie della Quaresima. Certo la delusione per la Champions resta enorme, ma per lo scudetto i nerazzurri possono lottare fino alla fine”.