Turrini: “Serie A, serve il piano B: i play-off. Inter-Milan? Mi auguro si giochi ma…”

Leo Turrini, noto giornalista e tifoso dell’Inter, ha parlato in un’intervista rilasciata a Calciomercato.com dell’emergenza Covid-19 in Serie A e delle possibili soluzioni per poter arginare il problema: “Il pericolo mica riguarda solo la nostra Serie A. È un’ansia che si estende a tutto il mondo dello sport, ferme restando le conseguenze sulla vita di ognuno di noi. La ricetta miracolosa non la possiede nessuno. Discutere di protocolli e di verdetti a tavolino lascia il tempo che trova. D’altronde, lo sappiamo già: fosse in arrivo la seconda ondata della pandemia, le decisioni verranno prese altrove. Inevitabilmente. Piuttosto, c’è qualcosa che chi governa il calcio, in Italia e in Europa, potrebbe fare. Sperando non sia necessario farvi ricorso, qui serve un piano B. Senza aspettare mesi, perché certe cose vanno deliberate in anticipo. A garanzia di tutti. Mi riferisco ai play-off per lo scudetto. Gravina e il ministro Spadafora hanno ragione, per una volta insieme. Nel caso, meglio essere pronti“.

Secondo te Inter-Milan si giocherà?

“Me lo auguro ma non riesco ad essere ottimista“.