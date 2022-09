Turrini: “Inter brutta copia di un anno fa. Fondamentale recuperi Lukaku”

Le parole del giornalista: "La mia Inter finora è un mistero avvolto nell’enigma. Non ci fosse stato Handanovic, beccava pure dai granata"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Leo Turrini, giornalista, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro il Torino: "La mia Inter finora è un mistero avvolto nell’enigma. Non ci fosse stato Handanovic, beccava pure dai granata. Se è un segnale? Può darsi, così come sarà immagino fondamentale il recupero di Lukaku. Ma per ora la Beneamata è una copia, brutta, della squadra di un anno fa. Figurati il paragone con l’Inter di Conte…".