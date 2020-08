Turrini: “Penso che l’EL la vincerà il Siviglia. Più Lukaku fa gol e meno si parla di…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Leo Turrini, giornalista e noto tifoso dell’Inter, parla della finale di Europa League tra nerazzurri e Siviglia. “Penso che l’Europa League la vincerà il Siviglia, che non sbaglia mai una finale, ma questo non cambia nulla della stagione dell’Inter. Il giudizio di una stagione non deve essere messo in dubbio da una finale. Più Lukaku fa gol e meno si parla di Wanda Nara, ci avete fatto caso?“, conclude il giornalista.

(Tutti Convocati)