Turrini: “Mourinho studi Herrera. Juve, CR7 boomerang: triplo fiasco europeo e…”

Il giornalista e tifoso dell'Inter Turrini ha parlato del ritorno in Italia dell'ex allenatore nerazzurro Mourinho e della Juve di Ronaldo

Leo Turrini, giornalista di Sky Sport e tifoso dell'Inter, ha parlato a Calciomercato.com della Juventus, di Superlega e del ritorno in Italia di José Mourinho. Il portoghese si siederà sulla panchina della Roma a partire dalla prossima stagione: "Ti dico che mi sono andato a rileggere un testo delizioso di Ennio Flaiano, grande scrittore del Novecento. Si intitolava Un marziano a Roma... Flaiano racconta di un alieno che sbarca nella Città Eterna. All’inizio tutti impazziscono per lui, lo adorano, lo invitano dappertutto. Poi però gli abitanti dell’Urbe scoprono che il marziano ha problemi come noi umani e insomma dagli osanna si passa alle pernacchie!".